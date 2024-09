Ho urlato ma era come assente | incidente di Lido di Camaiore parla l’altra donna sull’auto della tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024)di, 20 settembre 2024 – Quando all'improvviso l'amica al volante è salita sul marciapiede le avrebbema la conducente,se fosse in trance, non le avrebbe risposto guidandose fosse. È quanto riferito,riporta l'ordinanza di custodia cautelare, dallache viaggiavapasseggera sull'auto condotta da Katia Pereira Da Silva, la 44enne che alla guida di una Mercedes Gla mercoledì adi(Lucca), in via Italica, ha travolto sei persone tra cui due studentesse tedesche, entrambe morte. foto umicini fiumealQuanto riferito dalla testimone sarebbe avvenuto prima che l'auto urtasse i primi pedoni e dopo che la vettura si era fermata a un precedente semaforo di via Italica per poi ripartire. Di quello che è poi accaduto dopo la passeggera non avrebbe ricordo.