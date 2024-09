His Three Daughters come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 8:57 pm by Redazione Dal 20 settembre 2024 è disponibile su Netflix His. Si tratta del film che ha debuttato al Festival di Toronto il 9 settembre 2023 ed è uscito al cinema negli Stati Uniti il 6 settembre 2024. Ora è disponibile sulla nota piattaforma di streaming, diretto e scritto da Azazel Jacobs. La trama racconta la storia di tre sorelle, interpretate da Natasha Lyonne (Rachel), Carrie Coon (Katie) ed Elizabeth Olsen (Christina). In questo dramma famigliare, le tre donne vivono vive differenti, mentre si riuniscono nell’appartamento del padre, il quale è malato terminale di cancro. Con dolcezza, il dottore fa sapere loro che l’uomo sta morendo.