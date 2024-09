Grande Fratello 25 malore in casa per Ilaria Galassi | grande paura e la cause

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 20 settembre 2024)si è sentita male nelladel25 facendo preoccupare in particolar modo Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, sue grandi amiche ed ex colleghe di Non è La Rai con le quali forma un unico concorrente.aveva parlato agli inquilini dei problemi di salute avuti nel 2000, quando è stata colpita da un aneurisma congenito, che l’ha fatta svenire e l’ha costretta ad un’operazione di ben 10 ore durante la vigilia di Natale. Ma scopriamo cosa le è successo ine perchè si è sentita poco bene.25: ildiI telespettatori più attenti si sono resi conti deldiperchè la regia delha cambiato inquadratura e si sono viste le sue amiche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere correre subito in suo aiuto.