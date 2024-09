Déjà vu a Bruxelles | Orbán torna a ricattare l’Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non c’è termometro migliore della disunità europea di lui. Non contento di tenere in ostaggio l’Unione Europea il premier ungherese, Viktor, ora estende la sua ombra persino sul G7. Come scrivono David Carretta e Christian Spillmann nel loro Mattinale Europeo,sta ostacolando un prestito di 50 miliardi di dollari promesso dal G7 all’Ucraina. Il finanziamento, cruciale per sostenere Kyiv nell’acquisto di armi e nel mantenimento del bilancio corrente, rischia di naufragare a causa del possibile veto ungherese all’architettura finanziaria che l’UE sta cercando faticosamente di costruire. Il meccanismo proposto prevedeva l’utilizzo dei proventi degli attivi sovrani russi congelati con le sanzioni. Un piano apparentemente semplice che si scontra con la realtà di un’Unione europea paralizzata dalla regola dell’unanimità.