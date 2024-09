Cos’è la disforia di specie e perché si associa al bambino-lupo scozzese

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladinon è riconosciuta come condizione clinica, ma porta le persone che la vivono a sentire appartenenza a unadiversa da quella che si ha alla nascita. Il caso più celebre è quello del, un ragazzino di una scuola secondaria che si identifica appunto come. Il piccolo è stato accettato dal suo istituto e partecipa alle lezioni con il sostegno degli insegnanti. Ciò in ottemperanza alle linee guida del governodenominate Girfec, ovvero Getting it right for every child, “Per ogni, la soluzione giusta“. Le linee guida sono solitamente applicate per ladi genere, ovvero quando una persona, in questo caso una bambina o un, non sentono di appartenere al sesso biologico assegnato alla nascita. Ma nella fattisono state anche ampliate alladi