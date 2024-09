Chiara Ferragni con te ha fatto beneficenza Fedez-Tony Effe clima sempre più rovente | querele

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non accenna a placarsi la guerra a distanza, a suon di canzoni, trae il collega. E ancora una volta a finire in mezzo alla querelle c’è pure. L’imprenditrice digitale non è stata praticamente ascoltata dall’ex marito, infatti lei aveva chiesto di non essere citata invece il rapper originario di Milano ha inciso un altro brano abbastanza pesante. Infatti,ha replicato ancora agli attacchi del collega, con quest’ultimo che hasentire un vocale che dovrebbe appartenere a, nel quale lei diceva: “Ma in più ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming. Quindi, non so se è anche riuscito a fare questa cosa”. E ora il rapper ci è andato giù forte. Leggi anche: “Cosa dice”.