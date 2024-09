Chi è Massimo Bagnato concorrente di Tale e quale Show 2024 | moglie e figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)nasce a Roma l’11 giugno 1972, ed è, oggi, un comico noto per la sua comicità nonsense e per il celebre “tormentone del braccio”. La sua carriera inizia nel 1989 al “Fellini” di Marcello Casco, ma è dal 1999, con le apparizioni al “Maurizio Costanzo” e “Libero”, che ottiene la notorietà.sviluppa uno stile che vuole ribaltare i cliché del comico tradizionale, mescolando interazioni con il pubblico, spesso invitato a “alzare la mano” durante le sue esibizioni, con un umorismo surreale e assurdo. La sua ascesa è segnata da numerose partecipazioni a programmi televisivi di successo, tra cui “Scorie” con Nicola Savino, “Quelli che il calcio”, “Zelig”, un tempio della comicità, “Colorado”, e collaborazioni radiofoniche come quella con Lillo & Greg nel programma “610” su Radio 2.