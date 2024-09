Cesano Maderno 17enne picchia madre e nonna | le due donne si rifiutavano di dargli soldi per droga e gioco d’azzardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Monza), 20 settembre 2024 – Aveva bisogno di denaro, tanto denaro. Per soddisfare il bisogno di. E il vizio deld'azzardo. Per questo, batteva sempre cassa ai famigliari, in particolare lae perfino la. E di fronte ai disperati “no” non esitava ad alzare la voce ma anche, spesso, le mani: verso le due malcapitate e gli arredi domestici. Un vero inferno quello che unresidente aaveva portato in casa, tanto da costringere le duea raccontarlo in caserma, a fine luglio. E dopo le indagini, che hanno dimostrato una situazione di vessazioni e violenza che andava avanti da un anno, il minorenne è stato collocato in una comunità, in esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Tenenza di