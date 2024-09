Cancro al polmone ‘Esci dal tunnel non bruciarti il futuro’ riparte da Padova

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) – Dopo il successo delle passate edizioni, Walce (Women against lung cancer in europe) Aps rilancia per il biennio 2024-25 la campagna itinerantedal. Nonil. L’associazione, da sempre in prima linea nella lotta contro le neoplasie polmonari, scegliecome punto di partenza per questa nuova fase dell’iniziativa dedicata alla prevenzione e informazione sui rischi legati al fumo e alla sensibilizzazione e conoscenza del tumore del, rivolta a cittadini, operatori sanitari, media e istituzioni, realizzata con il supporto non condizionato di AstraZeneca. La scelta di ripartire danon è casuale: l’occasione è l’Open day che negli stessi giorni coinvolge i dipartimenti dell’Azienda ospedaliera-universitaria e lo Iov, l’Istituto oncologico veneto.