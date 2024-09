Appartamento brucia Disabile intossicato trovato a terra svenuto È morto in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Tragedia ieri mattina a Busto Arsizio in un’abitazione del centro città: un anziano di 68 anni affetto da disabilità è rimastodal fumo respirato nell’incendio della sua casa ed èpoco dopo il ricovero in. Ancora da chiarire l’origine delle fiamme che hanno reso inagibile l’al primo piano di una palazzina d’epoca, da ieri sotto sequestro, causando la tragedia. Indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato bustese. L’allarme era scattato intorno alle 5, con la richiesta di intervento di massima urgenza in via San Michele, dove sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Nell’il personale sanitario hail sessantottenne privo di sensi, riverso sul pavimento della cucina.