Anna Colli vicina a Ugolini ipotesi candidatura alle Regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Potrebbe esserci una terza donna carpigiana in corsa per il consiglio regionaleprossime elezioni. Non è passata inosservata la presenza della farmacista, già consigliere comunale e presidente di Carpi Futura all’incontro di mercoledì sera a Modena con Elena, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna con una lista ‘Rete Civica’ che è appoggiata dal centrodestra. Alla serata che si è svolta a Palazzo Europa, promossa dai vari comitati elettorali che si sono formati in provincia,ha partecipato non solo come ‘spettatrice’: le era infatti stato chiesto un intervento sul tema del civismo. Non solo: nell’occasione le sarebbe stato chiesto ufficialmente di scendere in campo nella lista civica.