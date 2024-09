Ancona sopralluogo nelle frazioni | frane a Montesicuro famiglie ancora isolate E’ una maledizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Vigili del fuoco e volontari della protezione civile diavevano lavorato duro giovedì per ripristinare i collegamenti stradali dellea ovest del territorio comunale. Il peggio sembrava passato, soprattutto per i residenti di Gallignano,e Paterno. DCIM\340GOPRO Le precipitazioni continue hanno vanificato tutto e creato danni importanti: “Sono venute giù una serie die se non si fa qualcosa subito per tamponare l’emergenza rischiamo di restare isolati – è il grido d’allarme lanciato da Sebastiano Calcich e Davide Napolitano, le cui abitazioni si trovano in una zona remota della frazione di–. Siamo in totale otto nuclei familiari qui e il movimento del terreno ha causato forte instabilità. Dobbiamo capire cosa fare, perché in caso di altre piogge la sicurezza non sarebbe garantita.