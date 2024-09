Zazzaroni | Inter-Milan? Anche l’Udinese ogni tanto batte le big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ivannon vede inspiegabilmente un pareggio come risultato positivo alla prima giornata di Champions League. Il giornalista commenta così Mster City-su Tutti Convocati. CHAMPIONS LEAGUE – Ivanva controcorrente, ma fino ad un certo punto: «Oggi il pareggio non è buonoperché non hai una partita di ritorno. Però questa Champions a classifica unica è una novità che prendo con simpatia, l’unico problema è che ci sono troppi tornei e alla lunga creano assuefazione. La classifica premia chi ha vinto, non le altre. L’due anni fa ha fatto una finale e non è cambiata molto. Potevavincerla quella partita. L’ora non rappresenta il calcio italiano perché è una spanna sopra alle altre».