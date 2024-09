Verso Atalanta-Arsenal Gasperini | L' obiettivo? Provare a stare tra le prime otto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo, 19 settembre 2024 - La nuova Champions League propone subito una sfida di altissimo livello per l'di Gian Piero: questa sera, alle ore 21:00, al Gewiss Stadium ci sarà l'di Mikel Arteta. Davanti due squadre in grande crescita negli ultimi anni: l', che ben conosciamo, reduce dal successo in Europa League, dall'altra l'ha sfiorato il titolo in Premier League e con il tecnico spagnolo, allievo di Guardiola, sta pian piano tornando anche ai piani alti del calcio europeo esattamente come tanti anni fa. In campionato i nerazzurri sono noni con due vittorie e altrettante sconfitte, con lo stesso numero di gol segnati e subiti,. Il pesante ko a Milano contro l'Inter e quello a Torino si equilibrano con il grande successo all'esordio contro il Lecce e la vittoria nell'ultima giornata di campionato in rimonta contro la Fiorentina.