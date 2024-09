Uomini e Donne anticipazioni Gemma Galgani richiama un cavaliere eliminato | il gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 19 settembre 2024) La registrazione didel 18 Settembre 2024 è iniziata proprio con Maria De Filippi che ha chiamato a centro dello studio. La storica dama del trono over infatti anche quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e cercare l’amore nel talk show Mediaset. E sembra che non abbia perso tempo iniziando diverse frequentazioni: una è andata male e lei ha deciso dire a sorpresa un uomo che era già stato aregistrazione 18 Settembre 2024:protagonista del trono over Ledella registrazione disono state fornite da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha raccontato sui social: “ha chiuso con Raffaele mentre va avanti con Valerio (ha chiesto di farlo tornare): la puntata si apre con lei, si passa al recall delle scorse puntate.