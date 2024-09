Una nota per tutti i gusti Licei scuole e concorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Monza città della musica e della danza ormai a pieno titolo, fra eventi internazionali che portano in città artisti da tutto il mondo e formazione permanente. Dal 2023 è presente in città il liceo musicale nel polo del liceo classico Zucchi di via Marsala. E sono in progettazione i nuovi spazi in cui dal prossimo anno scolastico troverà casa il liceo coreutico, il liceo della danza: circa 1.000 metri quadrati, all’interno dei quali troveranno casa 5 nuove classi e 2 studi di danza di circa 80/100 metri quadrati. Si rinnova nei prossimi giorni l’appuntamento biennale con il Concorso pianisteico internazionale Rina Sala Gallo. Da domenica 29 a sabato 5 ottobre, la città ospiterà la sua 27° edizione. Ben 22 i concorrenti in gara (da 12 Paesi) selezionati tra 116 candidati. Sette i giurati,musicisti, provenienti da 7 paesi diversi.