Tajani | Nessuna preoccupazione per audizione Fitto Sinistra lo sostenga

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2024 "Non abbiamo" per l'di Raffaele. "Mi auguro che anche i partiti diitaliana, che sono influenti nei loro gruppi al Parlamento europeo, facciamo come ha fatto Berlusconi quando sostenne Gentiloni commissario europeo. Quando si è fuori dall'Italia, il commissario non è di un governo ma italiano. In questi casi deve prevalere l'interesse nazionale su quello di partito". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in una conferenza stampa nella sede della stampa estera con il leader del Ppe spagnolo Alberto Nunez Feijoo. stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev