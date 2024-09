Stavolta | De Rossi la frase choc che gli è sfuggita davanti ai magazzinieri di Trigoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Daniele Deha lasciato la Roma. In una gioranta travagliata come quella di ieri, Capitan Futuro ha lasciato la prima squadra e di fatto è stato sostituito da Juric. Un cambio di panchina che ha scatenato la guerra a Roma con i tofosi imbufaliti contro la dirigenza. L'addio di Dealla Roma è stato il calssico fulmine ciel sereno che ha colto di sorpresa la tifoseria. La società ha deciso per il cambio in panchina per "tutelare l'equilibrio della squadra" con la stagione intera ancora. Obiettivo? Entrare assolutamente in Champions. E di fatto anche Francesco Totti qualche giorno fa aveva annunciato il rischio di una defenestrazione di Totti se non fossero arrivati i risultati sperati.