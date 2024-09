S T A L K E R 2 | in arrivo War Game un documentario sullo sviluppo del gioco durante la guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quarto titolo della serie survival horror sviluppata dallo studio ucraino GSCWorld, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dopo una lunga serie di rinvii, sta finalmente arrivando. Ma prima, sarà disponibile, a partire dal 3 ottobre, sul canale Youtube di Xbox, War: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2,sulla difficile realizzazione del, sviluppatol’invasione russa dell’. Inizialmente previsto per il 2012, ilvenne successivamente cancellato per poi tornare innel 2018, con data di uscita fissata all’8 dicembre 2022. Purtroppo, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino a febbraio 2022, GSCWorld dovette interrompere momentaneamente lodel, ma nonostante ciò lo studio riprese a lavorare a giugno, fiducioso di poter rilasciare ilnel 2024.