Roma rischio venerdì nero | il 20 settembre sciopero dei mezzi

, 192024 – Si rischia unper il trasporto pubblico a. Domani 20, ipubblici sono aper lonazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb. Al'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite daTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Il servizio, fa sapere l'Agenzia per la mobilità di, sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Parallelamente, sempre20, unodi 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato da Usb e Orsa, interesserà la sola rete Atac.