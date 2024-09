Roma | Fi presenta adesioni Mussolini e Carpano ‘faremo sentire nostra voce’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 set. (Adnkronos) – “La costituzione del gruppo consigliare di Forza Italia a, l’adesione di Rachelee Francesco, rapno una grande opportunità per fare politica su argomenti fondamentali, che riguardano la capitale del Paese, come la necessità di darle una struttura e un’efficienza che oggi non ha, perché è gestita con le stesse norme di un piccolo paese. Così non può funzionare, anche perchéè il volano dell’economia e del progresso in particolare del Lazio”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo alla conferenza stampa dizione dei consiglieri comunali di, Rachelee Francesco, che hanno aderito nei giorni scorsi a Forza Italia. “Ora potremo farlavoce su temi essenziali per i cittadini e anche strategici per il nostro partito.