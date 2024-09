Ricavi da record per OnlyFans | nel 2023 raggiunti quasi 6 miliardi di euro E i creators intascano l’80% del costo degli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un fatturato da capogiro quello che la piattaforma per adultiha ottenuto nel. Il service streaming a luci rosse, infatti, avrebbe totalizzatoper oltre 6,5di dollari. Una cifra, riporta il Corriere della Sera, che è pari a sei volte gli ingaggi tutte le squadre di Serie A di questa stagione, ma che corrisponde anche al PIL di un paese come il Sudan del Sud. A far ricche le tasche dei creator che pubblicano contenuti sulla piattaforma è stato, soprattutto, il boom della pandemia, che avrebbe spintoad ottenere i numeri che ha oggi. Nel quinquennio, infatti, la piattaforma avrebbe generatopari a 20di dollari. Una crescita dirompente, che non si è fermata con la fine della pandemia, anzi, è continuata: rispetto al 2022, infatti, gli introiti disono aumentati di 1.1di dollari.