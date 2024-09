Renzi Calenda Tajani e gli altri | le regionali in Liguria spaccano ancora di più il centro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al circo della politica italiana gli acrobati eseguono il numero più spettacolare, applaudito più dei pagliacci. Tra sussulti, retromarce, intoppi e piroette senza rete, prosegue il tentativo dei centristi di intrufolarsi nel campo largo ligure delsinistra, pascolo inopinatamente agognato dalla ex premiata ditta. I due ex amici come le macchine dei clown sulla pista circense perdono i pezzi e strappano risate alla platea, deliziata dai loro contorsionismi. Ma non mollano l’osso. Il senatore amico di Bin Salman declama che il centrismo è morto e sopravvive il bipolarismo. Ha dunque scelto quel campo largo che a giugno irrideva. “Inse candidano Orlando, Toti vince dai domiciliari”.