Primo taglio dei tassi di interesse in USA dal 2022 | cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Federal Reserve (Fed) ha annunciato ildeididal, segnando un cambiamento cruciale nella politica economica degli USA. Dopo anni di rialzi per contrastare l’inflazione, la Fed ha ritenuto che l’economia statunitense sia abbastanza stabile da giustificare una riduzione dei, con l’obiettivo di stimolare la crescita e alleviare la pressione sul mercato del lavoro. Questorappresenta un tentativo di trovare un equilibrio tra il controllo dell’inflazione e il sostegno a un’economia che mostra segni di rallentamento. Eccosignifica per l’economia e per le persone comuni. Il costo economico della manovra Nel corso dele 2023, la Federal Reserve ha attuato ben 11 aumenti consecutivi deidi, portandoli a un massimo del 5,3%, il livello più alto degli ultimi 20 anni?.