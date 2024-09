Parigi 2024 | lunedì al Quirinale attesi i medagliati Olimpici e Paralimpici e i quarti classificati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà la delegazione italiana dei Giochie di quellidi. La cerimonia è in programma per23 settembre al Palazzo dela partire dalle 11:00. L’udienza di terrà presso il Salone dei Corazzieri e prenderanno parte le atlete e gli atleti azzurri che ai Giochi hanno conquistato una medaglia, oltre ai tecnici e dirigenti guidati dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Per la prima volta, su invito del presidente Mattarella, saranno presenti anche gli atleti e le atlete che si sono. La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 2, il Capo dello Stato riceverà la bandiera italiana dagli alfieri azzurri: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi per le Olimpiadi e Ambra Sabatini per le Paralimpiadi.