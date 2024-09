Ormai sembra certo | Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati da più di un mese

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 19 settembre 2024)si: cosa è successo? Già da qualche tempo si vociferava che il cantante e la sua fidanzata avessero smesso di vedersi, ma oraarrivare la conferma. Quest’estate si è parlato molto della vita sentimentale del cantante romano e più di una persona ha suggerito chee la fidanzatasi fossero. Come sappiamo, il cantante e lafacevano coppia fissa da oltre un anno, nonostante abbiano cercato di vivere la relazione lontana da occhi e orecchie indiscrete. Deianira Marzano, però, nelle scorse ore ha confermato che l’artista e la fidanzata sarebbero arrivati a un capolinea: perché? A quanto pare i due si sarebberodefinitivamente da oltre un. Cosa è successo fra loro? Ovviamente, per adesso, da parte del diretto interessato nemmeno una parola in merito.