Open Arms gli attacchi alla magistratura? Totale assenza di senso istituzionale dal governo

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’attacco della presidente del Consiglio e delnei confronti dei magistrati della Procura di Palermo non solo denota ladidegli eredi politici di Mussolini, ma anche la postura politicamente eversiva che connota il loro pensiero e il loro agire. Laautonoma, indipendente e coraggiosa rappresenta un pericolo per questoe per questa maggioranza che non tollerano controlli di legalità e sono contaminati fino al midollo della questione morale. Non che dall’altra parte si brilli per etica pubblica, però di questi tempi è la destra che governa e diventa giorno dopo giorno sempre più pericolosa.