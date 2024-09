Olimpiadi Scacchi 2024 | Italia gran doppio pareggio con l’Azerbaigian India Open in fuga femminile battuta dalla Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è conclusa una giornata davvero lunga e intensa allestichein quel di Budapest. Ottavo turno in archivio, ne mancano tre alla conclusione e, se in quotaper l’non sembrano esserci più avversari (8/8, battuto anche l’Iran con un sonante 3,5-0,5 e Parham Maghsoodloo che crolla in finale contro D Gukesh: 2 punti di vantaggio su Ungheria e Uzbekistan), nelle cose cambiano radicalmente. La selezionena, infatti, viene sconfitta, fatto che causa il riaggancio a quota 14 da parte delle polacche stesse e del Kazakistan. Andiamo dunque a vedere le quattro patte del confronto. Daniele Vocaturo, contro Aydin Suleymanli, si trova a giocare la Spagnola chiusa: un ottimo sistema se si vuole giungere all’equa divisione del punto.