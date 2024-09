Neonato trasportato d’urgenza al Monaldi di Napoli con elisoccorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTrasportocon l’eliambualanza per un piccolo di 8 mesi affetto da una cardiopatia. Dall’eliporto di via Raffaele Delcogliano un mezzo del servizio regionale di soccorso si è alzato in volo per portare aldiil piccolissimo paziente che era stato ricoverato poche ore prima presso il pronto soccorso del San Pio. Qui i sanitari si sono prodigati per assisterlo e stabilizzarlo, ma valutata la situazione clinica hanno optato per il ricovero presso il più attrezzato nosocomio napoletano. I medici sono apparsi comunque fiduciosi nel positivo evolversi della patologia cardiaca.