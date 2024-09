Milano Fashion Week Antonio Marras show | porta in passerella l’amore impossibile di Anna Maria Pierangeli e James Dean

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le luci si abbassano, le note di un rock and roll forsennato riempiono l’aria e un gruppo di ballerini “ribelli” irrompe sulla scena. L’atmosfera è quella di un club della Hollywood anni ’50 perché è lì chevuolerci. Lo stilista sardo ci ha abituati negli anni a sfilate che sono delle vere e proprie rappresentazioni teatrali ma questa volta si è superato mettendo in scena un piccolo kolossal con una delle sue collezioni più belle di sempre. Ispirato dalla vita dell’attricee dal suo amorecon, il designer di Alghero ha raccontato una storia di sogni, amori e nostalgia, intrecciando la sua terra d’origine con la scintillante Hollywood e l’esotica Acapulco. Per la Primavera/Estate 2025 ha creato così un viaggio struggente tra sogno e realtà, tra mito e tradizione.