Milan Fonseca demolito anche da Paolo Bertolucci | bastano 5 parole

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Delal momento resta il nome insieme ai colori sociali. Per il resto non c'è alcuna traccia". Ci va giù durocontro Paulo, per una squadra, quella rossonera, in evidente confusione e con mancanza di equilibrio in campo. L'ex tennista ha ragionato sulla prestazione deldopo il pesante k.o. col Liverpool e, in modo più ampio, al declino della squadra rispetto agli anni di dominio in Europa., che nonostante il suo legame con il tennis ha sempre manifestato una grande passione per il calcio e ilin particolare, ha parlato di panca a nome di tanti tifosi che contestano sia la società rossonera — per un mercato deludente — sia l'allenatore portoghese ex Roma, che non ha portato nulla di nuovo (se non un peggioramento) rispetto alla gestione Stefano Pioli.