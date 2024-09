Migliori operatori telefonici di rete mobile | vince Vodafone il resto della top five

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lapiù veloce in Italia è. È l’Osservatorio di Altroconsumo ad attribuire il primato alla multinazionale con sede nel Regno Unito, sia per quanto riguarda il 4G che il 5G. Con 63.842 punti in classifica, si conferma il miglior gestore diin Italia anche per il 2024. Per completare il podio, seguono con un distacco significativo Tim con 40.146 punti e Fastweb con 38.285 punti. E per concludere la top, in quarta posizione troviamo WindTre con 27.221 punti mentre in quinta c’è Iliad, il gruppo più recente per data di nascita, con 26.354 punti. Le misurazioni sono state effettuate tramite l’app CheBanda.