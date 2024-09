Marta Fascina compra casa dai Berlusconi | affare da 12 milioni per un appartamento a Milano 2 Ci abiterà il fratello Claudio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La deputata di Forza Italiaha acquistato unacon garage a2, quartiere residenziale alle porte del capoluogo lombardo, in uno dei palazzi che erano di proprietà del suo defunto compagno Silvio. Lo scrive il Corriere della Sera. A quanto riporta il quotidiano, lavendita con i cinque figli ed eredisi è chiusa nella villa di Arcore – residenza dell’ex premier – a fine luglio, davanti al notaio Arrigo Roveda:– che non risulta possedere altri immobili – si è presentata con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo per un totale di 1,2di euro, compresi ventimila euro per i mobili già presenti nell’. Non sarà lei, però, ad andarci ad abitare, ma suo, che da poco tempo lavora a Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset.