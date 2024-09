Maltempo in Alto Mugello viabilità limitata Quali sono le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – Disagi ina causa del, doveancora delle. Durante la notte il territorio è stato interessato da lievi precipitazioni e per le prossime orepreviste piogge di debole intensità fino alla possibile cessazione a fine mattinata. Al momentola Sp20 e la Sp29 nel comune di Marradi ed alcunecomunali. Percorribile con cautela e su una sola corsia la Sp306 a Palazzuolo sul Senio. Si registrano inoltre importanti criticità sulleprovinciali oltre confine regionale. Viste le criticità sul territorio, la protezione civile della Città metropolitana di Firenze invita i cittadini a mettersi in viaggio da e per i comuni dell'(Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi) solo per necessità e prestando comunque attenzione alla guida.