Love Lies Bleeding rappresenta il futuro del cinema queer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vedendo Kristen Stewart in, presentato all’ultima edizione della Berlinale e in arrivo nelle sale in Italia dal 12 settembre 2024, sembrano trascorsi decenni di storia del, rispetto a Non ti presento i miei, in cui, solo 4 anni fa, accanto a Mackenzie Davis interpretava era parte di una coppia di donne in procinto di sposarsi che, in occasione del Natale, tornavano a casa di una delle due per fare coming out in famiglia. Mentre in Non ti presento i miei il racconto era ancora tutto incentrato sulla questione dell’accettazione dell’omosessualità, sulle difficoltà legate al coming out, inil fatto che le due protagoniste siano lesbiche non è più al centro di una storia che si può definire piuttosto in altri vari modi: dramedy,story, crime. Di certo un film pieno di colpi di scena, morti ammazzati e corpi muscolosi e sudati.