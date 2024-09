LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 giovedì 19 settembre | Luna Rossa-American Magic DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ultima giornata di semifinali e tempo di verdetti inCup. Ineos Britannia ha conquistato la finale del torneo delle sfidanti di America’s Cup e ora attende di conoscere l’avversaria.è in vantaggio 4-3, masta tentando l’incredibile rimonta ai danni degli italiani che ieri, oltre a perdere due regate su due, hanno anche rimediato un guasto alla randa. “Lo sport è così, ma non è cambiato niente, le barche sono tirate al limite e purtroppo può succedere un incidente del genere. Il morale comunque è alto, stiamo regatando bene, siamo veloci e quindi andiamo in acqua per portare a casa il punto”, ha detto lo skipper Max Sirena, che predica calma e ottimismo.ha però bisogno di risposte immediate per conquistare il punto che vale la semifinale diCup. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 14.