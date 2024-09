Libano attacco totale di Israele | esplodono migliaia di walkie-talkie e altri dispositivi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Insi è scatenata la tempesta perfetta. O, meglio,ha scatenato la tempesta perfetta. Quasi 24 ore dopo le esplosioni in simultanea didi cercapersone in dotazione ai membri di Hezbollah, in tutto il Paese si sono registrate molte altre deflagrazioni. È la rivolta delle macchine. Stavolta a saltare in aria sono stati ipiù disparati:, cellulari, radio, automobili, moto, pannelli solari, bancomat e perfino rasoi elettrici. Anche prima della nuova ondata di attacchi, erano rimasti davvero pochissimi dubbi sulla responsabilità israeliana dietro questi attacchi da remoto, che avvalorano con certezza quasi assoluta la pista dell’offensiva cyber. Dubbi spazzati via dall’ammissione dello Stato ebraico di aver avvisato gli Stati Uniti della loro offensiva a tutto campo, come certificato dalla Cnn.