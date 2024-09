La stangata d’autunno è servita Due su tre rinunciano a olio e frutta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 18 settembre 2024 – Al rientro dalle vacanze - per chi se le è potute permettere - ad attendere le famiglie non c’è solo il caro scuola. Nonostante i costi dei beni energetici in discesa si prospetta, infatti, un autunno caldo sul fronte dei prezzi. La spesa complessiva aumenta specialmente a causa dei rincari nel settore alimentare (in cui non a caso tanti fiorentini continuano a operare tagli e rinunce). È quanto rileva un’indagine dell’Osservatorio Federconsumatori che ha calcolato l’importo dellaautunnale. Nel dettaglio, le famiglie, dovranno far fronte a unadi 2.970,35 euro, +45,65 euro rispetto all’autunno 2023.