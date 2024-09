ITALIA – Incendio in un palazzo situazione grave | molte persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Questa mattina unha colpito una palazzina di sei piani in via Monte Cengio 18 a Brescia. L’allerta è scattata alle 8.21. Fortunatamente i soccorsi sono intervenuti prontamente, evitando che l’innescasse una tragedia. Le operazioni di evacuazione sono state rapide. Il personale di Areu è intervenuto in pochi minuti sul posto, soccorrendo 21. Di queste, 17 sono state trasferite in ospedale per intossicazione da fumi. Secondo le informazioni divulgate dai sanitari, nessuna risulta in condizioni gravi. I soccorsi e le misure d’emergenza Sul luogo dell’sono arrivati un’unità di Coordinamento AREU, un’automedica, quattro ambulanze e diverse squadre dei vigili del fuoco. Leintossicate sono state portate agli ospedali Civili di Brescia, Città di Brescia, Poliambulanza e Sant’Anna.