Iron Maiden tornano in Italia a Padova nel 2025

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Glia suonare incon il ‘Run For Your Lives World Tour/26’ che inizierà a fine maggioa Budapest e sarà seguito da 27 spettacoli in stadi, festival e arene di tutta Europa. Per l’la band ha scelto lo Stadio Euganeo di, il 13 luglio. Il tour, che toccherà l’per la sola data di, per glisegna i 50 anni da quando Steve Harris formò la band alla fine del 1975 e per celebrare questo evento ai fan deiè stata promessa una scaletta molto speciale, che abbraccia i nove album in studio da ‘’ a ‘Fear Of The Dark’, con i loro brani più spettacolari di sempre. “Il prossimo anno sarà molto speciale per noi – afferma il cantante Bruce Dickinson – e daremo ai nostri fan un’esperienza dal vivo irripetibile.