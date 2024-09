Il personaggio Il numero 36 che lascia il segno Piccinini centrocampista tuttofare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quando un gruppo si salda attorno al proprio allenatore, costruendo un blocco all’apparenza privo di crepe nelle quali gli avversari possono incunearsi, tutti gli elementi riescono a restituire l’impressione di essere pienamente coinvolti nel progetto. Il Pisa di Pippo Inzaghi nel primo mese di campionato è l’esempio plastico di questo intendimento: sorrisi, abbracci, incitamenti da parte di chi resta a bordo campo per sostenere i compagni che sul rettangolo verde spremono fino all’ultima goccia di sudore. Nessun "muso torto" come si dice dalle nostre parti, o mal di pancia: lo spogliatoio nerazzurro è un’orchestra nella quale anche il più "umile" degli interpreti sa come inserirsi per contribuire all’armonia complessiva. Uno degli emblemi del "tutti insieme" spesso sottolineato da Superpippo è il" Gabriele