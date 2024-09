I look da copiare e quelli da dimenticare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) È tempo di far vedere alle altri capitali della moda di che pasta siamo fatti: la Fashion Week arriva a Milano celebrando la raffinatezza e l’originalità dello stile all’italiana. Palcoscenico naturale per lo Street Style Milano 2025, sopratutto durante questa settimana, in cui le strade pullulano di outfit audaci ispirati alle passerelle, ma resi più accessibili e facili da. I fotografi sono a caccia dei migliori outfit di addetti al lavoro, fashion blogger e influencer, ma non tutti iriescono nei loro intenti.