Huawei rilancia la sfida ad Apple | tre milioni di pre-ordini per il Mate XT il primo smartphone che si piega in 3

(Di giovedì 19 settembre 2024) “C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”. Questa celebre frase di Henry Ford è da sempre alla base degli sviluppi dei nuovi, che offrono nuove tecnologie, nuove funzioni, cercando di non diventare troppo complicati, così da raggiungere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Tredi presenza caparra È questo lo scopo di, che dopo la stretta alle vendite causata dal braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina, prova a non perdere terreno dalla, presentando nuovi modelli e accettandosenza caparra. Una scelta di marketing coraggiosa, e al tempo stesso necessaria, per lanciare dispositivi innovativi ma anche costosi.