Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 19 settembre 2024)live dellatraoggi, giovedì 19 settembre A oltre 11 mesi dagli attentati dello scorso 7 ottobre, latranella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno ormai raggiunto i 41.272 e i feriti sono 0ltre 95.500. I negoziati invece sono in stallo, anche se il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita al Cairo, ha fatto sapere chehanno raggiunto un accorso su 15 dei 18 capitoli contenuti nella proposta statunitense per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove, dopo il presunto attacco di Tel Aviv che il 17 settembre ha provocato 12 morti e circa 2.