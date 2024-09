Gratta e vinci colpo di scena | tutta farina del suo sacco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 19 settembre 2024), l’epilogo inaspettato vi aiuterà a capire che a volte non è il caso di andare oltre: meglio evitare. Per le motivazioni bisognerà attendere ancora 90 giorni, ma il giudice si è già pronunciato e ha stabilito che Ricardo T., la cui vicenda è balzata agli onori della cronaca nel 2021, è innocente. Dopo le indagini del caso l’uomo è stato assolto e tutte le accuse a lui mosse sono, di fatto, cadute. Il fatto non sussiste, ha stabilito il tribunale, motivo per il quale non si è macchiato, come si credeva, del reato di appropriazione indebita. Ricardo T. ha vinto 2,8 milioni di euro in 20 giorni – Ilveggente.itQualcuno ricorderà certamente cosa sia accaduto, non fosse altro per il fatto che questa vicenda ha generato un bel chiacchiericcio.