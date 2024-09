’Gianneschi Pumps and Blowers’ | vola l’export Qualità ricerca e innovazione per la nautica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fondata a Viareggio nel 1969 da Luigi Gianneschi come piccola officina elettromeccanica, Gianneschiand Blowers è, oggi, una realtà di spicco del settore dellache – presente nei principali mercati in Italia e all’estero – progetta, produce e vende elettropompe, autoclavi, serbatoi e ventilatori per mega yacht, principalmente da 25 a 80 metri, ma anche fino a 100 metri. A questo suo mercato di riferimento si sono affiancate negli ultimi anni le imbarcazioni da lavoro come quelle della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e i rimorchiatori. Inoltre, forte dell’esperienza maturata, nel 2005 ha dato vita all’azienda consociata GSI, dedicata a Service a Assistenza dei suoi prodotti, per interventi di avviamento e assistenza a bordo.