Fonseca traballa il Milan sonda le alternative

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il derby contro l’Inter di domenica sera segnerà verosimilmente il destino di Paulo, la cui panchinasempre più. ll tecnico portoghese sembra infatti avere le ore contate e un altro passo falso andrebbe incontro certamente all’esonero. Ecco perchè la dirigenza rossonera non vuol farsi trovare impreparata di fronte a questa eventualità, e si è già mossa per trovare altre soluzioni., FIDUCIA A TEMPO La vittoria casalinga contro il Venezia, la prima di questo campionato, contro il Venezia sembrava aver riportato il sereno aello, dopo il brutto avvio con due soli punti conquistati in tre partite e sei reti incassate allo stesso modo.