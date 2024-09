Feltri su Boccia | È solo una mitomane Poi difende Grillo e attacca Conte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Durante la puntata del 18 settembre de “L’Aria che tira“, il programma di La7 condotto da David Parenzo, si è parlato di diversi argomenti, e in particolare si è tornati sul caso di Maria Rosariache ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano. In collegamento con Parenzo c’è Vittorio, che spara subito a zero sulla donna: “Intanto ha la notorietà – ha esordito il giornalista – Lei vuole apparire a tutti i costi e ne inventa una al giorno per essere intervistata, per finire sui giornali, per vedere pubblicata la sua fotografia. Gode di questo“. Conclude poi il suo ragionamento: “Anche quando stava col ministro godeva a farsi fotografare accanto a lui. Mi sembra un personaggio un po’ squincio che le ha tentate tutte pur di intraprendere una scalata che non è in grado di compiere.