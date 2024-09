Esplosione a Torrenova per fuga di gas | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un’in un appartamento aha causato il ferimento di una persona, trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Un’causata da unadi gas ha sconvolto nel pomeriggio la località, a Roma. Alle ore 16.50, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato cinque squadre di soccorso in via Rocco Pozzi 51, dove un appartamento al piano terra di un edificio di tre piani è statomente danneggiato dall’. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza di una persona ferita, che è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Al momento non risultano altre persone coinvolte nell’incidente.