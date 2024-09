Edizioni BD presenta HPL – Una vita di Lovecraft di Marco Taddei e Maurizio Lacavalla

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Ho capito che l’orrore si scorge semplicemente alzando lo sguardo”. Lo scrittore e fumettista, vincitore del Premio Boscarato 2016, e il disegnatore(Due attese, Alfabeto Simenon con Alberto Schiavone) omaggiano lo scrittore H.P.con un graphic novel che rilegge ladel padre dell’orrore cosmico partendo da un presupposto speculativo e fantastico.BDHPL – Unadi. Il volume farà il suo debutto a Treviso Comic Book Festival il 27, 28, 29 settembre e arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online martedì 8 ottobre. Da dove sono nati i miti di Cthulhu? E se, invece di essere stati partoriti dalla fantasia macabra di H.P.